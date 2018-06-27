В Польше отменили уголовное наказание по "закону о Холокосте"

В Польше отменена уголовная ответственность за обвинения поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии во время Второй мировой войны. В частности, не будет вводиться уголовное наказание за выражение "польские концлагеря" для определения лагерей, построенных на территории Польши, во время оккупации нацистами.

За внесение поправок в закон "Об Институте национальной памяти" поддержали 76 членов Сената из 78. Позднее документ подписал президент Анджей Дуда. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании Сената заявил, что закон, который подвергли критике во многих странах, помог выявлению полной исторической правды. По словам министра, все иностранные политики, с которыми он встречался, признают, что "польские концлагеря" никогда не существовали.

Так называемый "закон о Холокосте" был принят в Польше в конце января. Он предполагает тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Документ еще на стадии обсуждений в парламенте вызвал волну критики. Закон осудили на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В частности польским законодателям вменяют одностороннюю трактовку исторических событий. Люди, пережившие Холокост, и официальные лица опасаются, что истинная цель закона состоит в том, чтобы подавить исследования в отношении поляков, которые принимали участие в убийствах евреев во время Второй мировой войны.

В течение многих лет польские чиновники пытались бороться с такими выражениями, как "польские лагеря смерти", которые иногда используются за границей в отношении концлагерей, построенных нацистской Германией на оккупированной территории Польши во время Второй мировой войны. Некоторые поляки опасаются, что по мере того, как война станет все более отдаленным событием, новые поколения ошибочно будут считать, что поляки были виновниками Холокоста.