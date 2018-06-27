Активиста Андрея Рудомаху обвинили в клевете на депутата Госдумы

В Краснодарском крае координатору Эковахты по Северному Кавказу Андрею Рудомахе предъявлено обвинение в клевете с использованием служебного положения на депутата Государственной думы Александра Ремезкова. Об этом сообщает Международная правозащитная группа Агора.
В 2016 году Рудомаха сообщил, что находясь на посту вице-губернатора Краснодарского края Ремезкова владел дачами в двух районах региона. Имущество якобы было оформлено на сестру чиновника. Ремезков обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинил активиста в клевете. Однако в 2017 дело было закрыто.
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