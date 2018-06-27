Трамп заявил, что встреча с Путиным, вероятно, пройдёт в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным вероятнее всего состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, на переговорах с президентом Путиным, кроме прочего, будут обсуждаться война в Сирии и ситуция в зоне конфликта на востоке Украины.

О том, что саммит России и США может пройти в столице Финляндии, сообщали несколько СМИ со ссылкой на собственные источники. Другие издания настаивают, что встреча состоится в Вене. Ни Вашингтон, ни Москва заявления в прессе не подтвердили. Официально о дате и месте проведения переговоров Трампа и Путина будет объявлено в четверг, 28 июня.

ональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды на полях международных саммитов и по меньшей мере восемь раз беседовали по телефону. Отдельной встречи президентов России и США, однако, не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.