Подал в отставку член Верховного суда США Энтони Кеннеди

Член Верховного суда США консерватор Энтони Кеннеди объявил об уходе в отставку. Он занимал пост три десятилетия и покинет свою должность 30 июля. СМИ сообщают, что отставка 82-летнего судьи позволит президенту Дональду Трампу сделать Верховный суд еще более консервативным, назначив на это место человека более правых взглядов.

Энтони Кеннеди вошёл в состав высшего судебного органа Соединённых Штатов в 1988 году по инициативе президента Рональда Рейгана. Несмотря на то, что Кеннеди считается консерватором, он нередко принимал либеральные решения. Благодаря его участию Верховные суд США принимал решения в сторону узаконивания однополых браков, а также в пользу права женщин на аборт и прав избирателей.