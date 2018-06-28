Правозащитники заявили об угрозе свободе интернета из-за России

Британская правозащитная организация Article 19 заявила об угрозе свободе интернета из-за действий России. Под документом, обнародованным на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, поставили свои подписи представители 52 российских и международных организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортеры без границ", "Сахаровский центр", Московская Хельсинкская группа, "Роскомсвобода", "Русь сидящая" и другие.

В последние шесть лет Россия создает механизм, который, будучи в полной мере реализованным, не только чрезвычайно ограничит свободное распространение информации в интернете, но потенциально предоставит российским властям доступ к данным личных коммуникаций любого человека в любой точке мира, — говорится в заявлении правозащитников. Российские власти расширяют перечень оснований для блокировки ресурсов, в том числе без решений суда, а пользователи интернета подвергаются преследованию просто за выражение мнения, отмечают авторы заявления.

Речь, в частности, идет о принятии "законов Яровой", блокировке Telegram, досудебной блокировке сайтов, а также рассмотрении законопроектов, которые обяжут интернет-компании блокировать недостоверную информацию и которые запрещают анонимность в интернете.

Правозащитники призвали ООН изучить и публично оспорить действия России, "чтобы защитить фундаментальные права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни как онлайн, так и офлайн".