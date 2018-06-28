Путин как самоцель. Подводные камни саммита президентов России и США

Встреча президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным вероятнее всего состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11–12 июля. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам Трампа, на переговорах с президентом Путиным, кроме прочего, будут обсуждаться война в Сирии и ситуация в зоне конфликта на востоке Украины. Информация о точной дате и месте проведения двустороннего саммита будет объявлено сегодня.

Официальное известие о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина было сделано после визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, оно привлекло наибольшее внимание американской прессы и наблюдателей.

Джон Болтон до прихода в Белый дом был одним из самых убежденных американских критиков Кремля. Поэтому его появление в Москве с заданием окончательно договориться о проведении первой в президентство Дональда Трампа формальной американо-российской встречи в верхах стало поводом для самых разнообразных предположений относительно намерений нынешнего президента США.

В то время как Джон Болтон не выходил за рамки общих фраз и дипломатических вежливостей, не дав аналитикам никакой реальной пищи для выводов о ходе будущего саммита, сам Дональд Трамп в среду еще раз объявил о своем желании встретиться с Владимиром Путиным. "Если мы сумеем поладить с Россией, Китаем и со всеми – это очень хорошо", – сказал президент Трамп.

Он надеется, что личная встреча поможет найти ему общий язык с президентом России

Источники в окружении президента Трампа, цитируемые американскими средствами информации, утверждают, что президент, воодушевленный успешной, как он считает, встречей с лидером Северной Кореи, убежден в необходимости встречи с Владимиром Путиным – он надеется, что личная встреча поможет найти ему общий язык с президентом России. Но, как считают многие американские эксперты, Кремлю не стоит ожидать, что за многообещающими репликами президента Трампа последуют некие уступки со стороны Белого дома:

– Трамп в своих действиях, как и в прошлом, будет серьезно ограничен превалирующим в Америке недоверием к мотивам его действий в отношении России, – говорит американский политолог Джеффри Манкофф из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, – такие настроения остаются сильны в Конгрессе. Поэтому он не сможет предложить многого Путину. Во всяком случае, у него не будет возможности исполнить обещания, если он что-то предложит в силу ограничений, наложенных на действия президента Конгрессом. В то же время встреча с Путиным содержит множество подводных камней для Трампа. Если, скажем, он даст возможность Путину провозгласить после этой встречи, что Кремль добился важных уступок от Белого дома, то президент Трамп столкнется с открытым негодованием в Вашингтоне. В такой ситуации любые инициативы президента будут обречены на провал и его надежды на изменение тона американо-российских отношений окажутся иллюзорными.

У российского президента наверняка есть целый список задач, которые он попытается осуществить

Кроме того, я опасаюсь повторения случившегося в Сингапуре в результате встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который получил от президента США все, что ему требовалось, главным образом признание, по сути, ничего не дав взамен. Мне кажется, что в его отношениях с Путиным действует та же динамика. Для американского президента сама встреча выглядит самоцелью, в то время как у российского президента наверняка есть целый список задач, которые он попытается осуществить. В силу этого у него будет больше возможностей для их выполнения, – говорит Джеффри Манкофф.

Владимир Путин уже одержал важную символическую победу, добившись проведения американо-российского саммита, считает американский публицист Дэвид Саттер:

– Сама поездка Джона Болтона в Москву и заявления о том, что США хотят разрешить проблемы в отношениях с Россией, не добившись при этом никакого прогресса, скажем, по проблеме российского вторжения на Украину, или покушения на Сергея Скрипаля, или уничтожения малайзийского авиалайнера над восточной Украиной, выглядит странно хотя бы потому, что вина за ухудшение отношений лежит на Кремле, именно он создал все эти проблемы. Я лично считаю, что нет никакого смысла в организации саммита до тех пор, пока со стороны российского правительства не будут предприняты шаги, которые однозначно докажут, что оно готово изменить свое поведение. Если они намерены продолжать делать ставку на внешнюю агрессию и подавление оппозиции внутри страны, то я не знаю, о чем с ними можно говорить.

– На это вам скажут многие аналитики, что поддерживать диалог необходимо, что существуют проблемы, которые можно разрешить?

Саммит станет лишь подарком Владимиру Путину, которому оказываются совершенно неуместные знаки уважения

– Да, такие проблемы существуют, но они могут быть разрешены на более низком уровне, а не на уровне глав государств. Нет никакого смысла проводить подобную встречу, если отсутствует даже малейшая надежда на разрешение принципиальных проблем в отношениях с Россией, ставших результатом агрессивного поведения Кремля. Этот саммит станет лишь подарком Владимиру Путину, которому оказываются совершенно неуместные знаки уважения.

– То есть, с вашей точки зрения, Дональд Трамп в конце концов попал в ловушку Владимира Путина?

– Многие американские президенты вели себя немудро, считая, что если они встретятся с российскими лидерами, очаруют их своим обаянием, то это поможет разрешить проблемы. Они не понимают общество, с которым они имеют дело, они не понимают людей, с которыми имеют дело, и они не хотят этого понимать. Они имеют в виду американскую аудиторию, которая считает, что общение лучше, чем молчание. Проблема такого подхода заключается в том, что вы создаете всеобщее представление о том, что другая сторона стоит переговоров с ней. Такой подход работает против вас, если противоположная сторона в действительности не стоит такого подхода, – говорит Дэвид Саттер.