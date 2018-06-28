Путин подписал закон о запрете выдачи ссылок на запрещенные сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для поисковых систем, которые выдают ссылки на запрещенные сайты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вступают в силу через 90 дней. За выдачу ссылок на запрещенный сайт вводятся штрафы: до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч для юридических.

Операторов поисковых систем обязали подключаться к реестру, в котором содержится информация о запрещенных в России страницах. За нарушение этого требования также грозят штрафы.

Кроме того, за непредставление властям хостинг-провайдером данных о "владельцах средств обхода блокировок" для доступа к запрещенным страницам физических лиц будут штрафовать на сумму от десяти до 300 тысяч рублей.

Закон о запрете средств обхода интернет-блокировок Путин подписал в июле прошлого года. Он запрещает владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов предоставлять доступ к сайтам, которые были заблокированы Роскомнадзором.

С 16 апреля власти России по решению суда пытаются заблокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Были заблокированы почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.