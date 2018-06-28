Во Владивостоке суд оштрафовал активиста "Открытой России"

Суд во Владивостоке оштрафовал на 600 рублей члена регионального совета "Открытой России" Андрея Яроцкого. Его признали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщила активистка Мария Зинченко.

Яроцкого задержали сегодня в пять утра при выходе из дома. Этим утром он должен был улететь в Москву. По словам Зинченко, Яроцкому предъявили обвинение по делу 12 июня, когда полиция задержала нескольких участников конференции "Открытой России". По словам Зинченко, на Яроцкого завели административное дело по той же статье, по которой он уже отсидел 10 суток. "Сейчас они изменили формулировку – вместо неповиновения требованиям, которых, как доказали, не было, они заявили, что Андрей какие-то документы вырывал из рук полицейских. Ничего подобного не было, у него даже руки были заняты – на видео это можно увидеть", – сообщила Зинченко.

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На прошлой неделе краевой суд во Владивостоке отменил постановление об аресте Яроцкого. Производство по его административному делу прекращено. Активист был арестован на 15 суток 14 июня. Его признали виновным в нарушении административного кодекса и неповиновении требованиям сотрудников полиции. Аналогичные обвинения были предъявлены координатору регионального штаба Навального Владимиру Дубовскому. По двум эпизодам он получил наказание в виде 24 суток ареста.

Трое других задержанных на конференции 13 июня получили штрафы. Председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров оштрафован на тысячу рублей, пресс-секретарь движения Наталья Грязневич и активистка Мария Зинченко – на 600 рублей.

Гражданские активисты были задержаны во время учредительной конференции отделения "Открытой России" во Владивостоке. По словам свидетелей, полицейские ворвались в зал гостиницы "Экватор" и "вели себя жестко: применяли силу, хамили". Свои действия они объяснили расследованием "какого-то правонарушения", после чего попытались забрать личные вещи участников конференции, из-за чего возникла драка. Задержанные провели ночь в отделении полиции. Одна из активисток написала заявление на действия сотрудников МВД, которые посчитала противоправными.

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