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ЕСПЧ присудил компенсацию онкобольному осужденному

Колония, иллюстративное фото

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 15 тысяч евро компенсации онкобольному Александру Изюрову, который пожаловался на неоказание медицинской помощи в колонии Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили в правозащитной организации "Зона права".

Суд в Страсбурге подчеркнул, что медицинская помощь в местах лишения свободы должна соответствовать качеству лечения, которое органы власти обязаны гарантировать всему населению страны.

Александр Изюров, у которого в колонии выявили рак почки и ряд тяжелых осложнений, подал жалобу в ЕСПЧ в январе 2016 года. Он настаивал, что российские власти нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения".

После того как суд сообщил о приоритетном рассмотрении жалобы, Изюрова освободили из колонии.

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