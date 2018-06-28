В Алеппо всё спокойно. Верховный суд отказал сирийцам в убежище

Верховный суд России отклонил жалобу десяти сирийцев на отказ предоставить им временное убежище. В определении суда говорится, что в Сирии проходит контртеррористическая операция, а не военное противостояние, поэтому на родине заявителям не грозит преследование и бесчеловечное отношение. Ранее в предоставлении временного убежища гражданам Сирии, обратившимся в Верховный суд, отказал суд Октябрьского района города Иваново.

Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу десяти граждан Сирии на решение суда предыдущей инстанции, мотивиров это следующим образом:

"Значительное число населенных пунктов Сирии присоединилось к режиму прекращения огня, на территории республики проводятся гуманитарные акции, оказывается медицинская помощь. С Сирией имеется авиационное сообщение. Происходящие на территории Сирии события имеют специфические характеристики контртеррористической операции, а не классического военного противостояния с ярко выраженной линией фронта".

В определении Верховного суда говорится, что истцы не могут подвергнуться на родине "личному преследованию и бесчеловечному отношению". Адвокат Ирина Соколова, представляющая интересы сирийских заявителей, в интервью Радио Свобода заявила, что Верховный суд России проигнорировал позицию международных организаций по гуманитарной ситуации в Сирии:

– Верховный суд расценивает ситуацию в Сирии как локальную контртеррористическую операцию и делает выводы, что в Сирии сейчас благополучная обстановка и туда можно возвращать сирийцев. Но международное сообщество рассматривает ситуацию иначе. В частности Европейский суд по правам человека 21 ноября 2017 года в одном из своих постановлений по поводу высылки сирийцев сформулировал другую позицию. Они говорят о том, что ситуация в Сирии неблагополучная, высок риск для жизни и свободы людей, и высылка сирийцев на родину преждевременна и будет нарушать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Я, как юрист, руководствуюсь постановлением Верховного суда РФ, которое рекомендует нижестоящим судам руководствоваться в данных вопросах докладами ООН и других международных организаций, в том числе правозащитных. Получается, что Верховный суд сам проигнорировал свои собственные рекомендации. Мы же ссылались в своих кассационных жалобах на доклады ООН, у нас было заключение верховного комиссара по делам беженцев конкретно по каждому доверителю. А Верховный суд, видимо, руководствовался исключительно одним единственным источником – бюллетенями Министерства обороны Российской Федерации.

Адвокат Ирина Соколова не исключает возможность обращения в ЕСПЧ с жалобой на отказ российских судов предоставить сирийцам временное убежище, однако решение об этом ее доверители пока не приняли.

Координатор программ комитета "Гражданское содействие", занимающегося помощью беженцам, Наталья Гонцова в интервью Радио Свобода рассказала, что отказ в предоставлении или продлении временного убежища гражданам Сирии – обычная практика российских миграционных ведомств и судов, однако до недавнего времени в регионах ситуация с этим обстояла лучше, чем в Москве и Московской области:

– Когда в Сирии начались военные действия, практически все, кто обращались, получали временное убежище, но буквально через год-полтора все это закончилось, и вот уже с 2015 года началась тенденция к снижению количества выдаваемых статусов. В Москве и Московской области отказ во временном убежище – уже давно обычная практика. Но мы уже обратили внимание, что даже в других регионах России местные суды начали отказывать людям в продлении убежища или в предоставлении убежища, точнее, начали поддерживать Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России (УВМ ГУ МВД) в отказах. До Верховного суда, насколько мне известно, дело дошло впервые. Решение Верховного суда фактически переписано с аналогичных решений местных судов, например, Басманного суда в Москве, Мосгорсуда, Мособлсуда. Одинаковые решения выдаются уже очень долгое время. А местные суды переписывают это из решений миграционных ведомств. Ну а УВМ ГУ МВД ссылается лишь на информацию МИД России и никаким образом не рассматривает страноведческую информацию, которая, например, предоставляется УВКБ ООН или международными правозащитными организациями, такими как Human Rights Watch. То есть они делают вывод только на основании каких-то очень узких источников, которые даже не типичны и не делают специальный анализ касательно беженцев.

По оценкам "Гражданского содействия", в России сейчас находится около 10 тысячи сирийцев. При этом согласно официальной статистике от января 2018 года, временное убежище имеют 1128 человек, двое получили статус беженца.

Нынешнюю ситуацию в Сирии Наталья Гонцова оценивает как нестабильную. К тому же, по ее словам, многие сирийцы, которые обращаются за временным убежищем, лишились на родине жилья или могут быть подвергнуты политическому преследованию:

– Несмотря на то, что военные действия в каких-то местах там затихают, мир еще не объявлен, и неизвестно, не начнутся ли снова боевые действия и вообще какие новые повороты в этом конфликте могут начаться. В основном те сирийцы, которые приходят к нам, приехали из Алеппо. А это город, который пострадал больше всего в конфликте, многие дома там разрушены, и людям просто некуда возвращаться. Практически вся территория Сирии была захвачена военными действиями, и очень многие люди остались без крыши над головой. Не все уехали в Европу или в другие страны, внутренне перемещенных лиц тоже очень много. Ни жилья, ни работы, ни нормальных школ для детей для них сейчас нет. Если взять опыт европейских стран, то даже после того, как конфликт исчерпан, людей не лишают статуса беженца или временного убежища, потому что всем понятно, что вернуться в страну, которая подверглась большим потрясениям, очень сложно. Ну, и учитывая то, что мы слышим о практиках действующего правительства, доверять этому режиму невозможно. Поэтому нельзя утверждать, что мы можем быть уверены в безопасности сирийцев при их возвращении на родину, – говорит координатор программ комитета "Гражданское содействие" Наталья Гонцова.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В сентябре 2015 года российские вооруженные силы выступили в конфликте на стороне режима Башара Асада. В декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии.

В 2016 году ООН определила, что 13,5 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, из них более 6 млн были вынуждены сменить место жительства внутри страны. В 2017 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о том, что Сирию покинули 4,8 миллиона беженцев.