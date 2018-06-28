Адвокат: российские власти запретили въезд в Крым тысячам людей

Российские власти с 2014 года выселили из аннексированного Крыма не менее 2400 человек. Кроме того, около 5 тысяч граждан Украины, которые находились в Крыму в заключении, переведены в колонии на территории России и будут депортированы с запретом въезда в Крым после освобождения. Об этом заявил украинский адвокат, эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский в Страсбурге, выступая на конференции о ситуации в Крыму, передает агентство "Укринформ".

По словам Мартыновского, выдворение осуществляется двумя способами. Первый – это так называемый контролируемый самостоятельный выезд, когда лицо обязано покинуть территорию на протяжении 5 суток с момента вступления в законную силу решения суда. Второй способ предусматривает помещение людей в центр временного содержания иностранных граждан и называется "принудительное выдворение". В Крыму, однако, таких центров нет, поэтому жители Крыма, которых обвиняют в нарушении миграционных правил, в ожидании депортации отправляются в такие центры в различных регионах России.

Российские власти, в частности, запретили въезд в Крым лидерам крымско-татарского национального движения Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.