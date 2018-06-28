Объявлено место и время встречи Трампа и Путина: Хельсинки, 16 июля

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщили в четверг Кремль и Белый Дом.

В Кремле заявили, что два лидера обсудят текущее состояние и перспективы отношений США и России, а также международные проблемы.

О том, что Москва и Вашингтон договорились о саммите, было объявлено в среду после визита помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Россию.

Как пишет агентство Reuters, саммит может вызвать беспокойство у некоторых союзников США и вызвать гневную реакцию критиков Трампа в Соединенных Штатах, которые обвиняют президента в попустительстве России. Сам Трамп неоднократно заявлял, что "хотел бы поладить" с Путиным и привлечь Россию к решению глобальных проблем.

Встреча президентом пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, в котором примет участие Трамп, и его визита в Британию 13 июля, а также после финала чемпионата мира по футболу в Москве, на котором, как ожидается, будет присутствовать Путин.

Финляндия - нейтральное государство. В 1975 году в Хельсинки был подписан Заключительный акт совещания о безопасности и сотрудничестве в Европе. Тогдашние договоренности между СССР и США называли "рязрядкой".