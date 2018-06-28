СМИ: спецслужбы Британии содействовали пыткам подозреваемых

Сотрудники британской разведки были свидетелями жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме заключенными со стороны спецслужб США после терактов 11 сентября, пишет в четверг издание The Guardian. Газета ссылается на опубликованные доклады комитета Палаты общин по разведке и безопасности.

Прямых доказательств причастности сотрудников спецслужб к пыткам нет. Однако, как указывают авторы доклада, служба внешней разведки МИ-6 и контрразведка МИ-5 оказывали содействие американским спецслужбам в поиске подозреваемых и их отправке в США и в организации допросов.

В документе упоминается о 13 случаях, когда сотрудники спецслужб Великобритании были непосредственными свидетелями жестокого обращения с задержанными. В 25 случаях британцы были проинформированы задержанными о жестоком обращении с ними.

Ранее правозащитники неоднократно заявляли о нарушении прав заключенных, содержащихся в спецтюрьме Гуантанамо на Кубе и применении к ним методов допроса, которые можно квалифицировать как пытки. На базе в Гуантанамо стали содержать подозреваемых в терроризме после терактов 11 сентября 2011 года. До сих пор там остаются несколько десятков человек. Соединенные Штаты официально отказались от "жестких методов" допросов.