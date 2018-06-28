Осужденного в России активиста Евромайдана поместили в ШИЗО

Осужденного в России участника Евромайдана Александра Костенко поместили в штрафной изолятор колонии. Дисциплинарное взыскание назначили за то, что активист не держал руки за спиной находясь вне камеры. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на координатора проекта "РосУзник" Яну Гончарову.

Костенко должен выйти на свободу 3 августа. За последний месяц руководство колонии в третий раз применяет к активисту дисциплинарное наказание. Из-за этого Костенко угрожает нанести себе увечья.

Российскими властями Костенко обвиняется в причинении телесных повреждений сотруднику крымского спецподразделения "Беркут" в феврале 2014 года во время столкновений в Киеве. Активист также якобы хранил по месту жительства нарезной ствол оружия без разрешения.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум Верховного суда аннексированного Россией Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение "оставить судебные акты без изменения и назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".