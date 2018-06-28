Яблочное "мыло"

Руководство "Яблока" не дает выдвигаться в мэры Сергею Митрохину несмотря на волю рядовых членов партии. Почему? Обсуждают: политолог Александр Кынев и "яблочники" Денис Большаков, Андрей Бабушкин и Сергей Митрохин. Ведущая Елена Рыковцева

Примечание: по сию минуту никто из членов руководства "Яблока" не согласился прийти, ссылаясь на прямой запрет председателя партии Эмилии Слабуновой.

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