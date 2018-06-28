Саакашвили заочно приговорен в Грузии к 6 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу о жестоком избиении бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего, в одном из газетных интервью, жену Саакашвили – первую леди Грузии Сандру Руловс. Сам Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах, не признаёт себя виновным и называет процесс политическим.



Суд счел доказанным, что в 2005 году Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили. В интервью газете "Резонанси" предприниматель грубо оскорбил первую леди Грузии, Сандру Руловс. В частности, Гелашвили сказал, что Сандра Руловс "сбежала от президента".

Несколько дней спустя после публикации интервью бойцы элитной части спецназначения остановили бронированную машину Гелашвили, вытащили его из автомобиля и жестоко избили прикладами автоматов. Бизнесмен получил тяжкие увечья и лечился в течение года.

Суд признал Михаила Саакашвили виновным в насилии и превышении служебных полномочий. Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюремного заключения. Ранее его приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в превышении служебных полномочий в деле о похищении высокопоставленными полицейскими тбилисского банкира Сандро Гиргвлиани, который якобы в одном из баров оскорбил жену главы МВД Вано Мерабишвили.