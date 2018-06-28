Суд арестовал историка Юрия Дмитриева на два месяца

Петрозаводский городской суд арестовал главу Карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева на два месяца по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

Суд рассматривал ходатайство о мере пресечения в закрытом режиме. Защита Дмитриева настаивает, что "дело ни на чем не основывается", а доказательств сексуального насилия у обвинения нет. Адвокат Виктор Ануфриев пояснил Радио Свобода, что следователь взял у 13-летней приёмной дочери Дмитриева объяснение, в котором, по мнению следствия есть "компрометирующая информация". Юрист отметил, что объяснения по российским законам не являются доказательством вины.

В правозащитном центре "Мемориал" ранее назвали новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием.

Главу карельского "Мемориала" задержали накануне, 27 июня. Следственный комитет России сообщил, что на Дмитриева заведено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Историку может грозить от 12 до 20 лет заключения.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В компьютере Дмитриева обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам историк заявлял, что делал снимки только, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.