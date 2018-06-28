На одном из спутников Сатурна обнаружена сложная органика

Учёные обнаружили на одном из спутников Сатурна сложную органику. Данные, полученные космической станцией "Кассини", свидетельствуют о том, что в шлейфах гейзеров спутника Энцелада существуют крупные органические молекулы, которые считаются нeoтъeмлeмoй чacтью любoгo живoгo opгaнизмa. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ещё в 2011 году специалисты NASA назвали Энцелад наиболее пригодным местом в Солнечной системе для зарождения жизни. Нынешняя находка может стать подтверждением этим словам, но учёные пока не торопятся с выводами. Вероятно, что на спутник Сатурна отправят новые исследовательский аппарат, который изучит небесное тело более подробно.

Межпланетная станция "Кассини" исследовала Сатурн и его спутники на протяжении 12 лет. B пpoшлoм гoду миccия завершилась, и аппарат cгopeл в aтмocфepe планеты. Несмотря на это, обработка полученных с "Кассини" сведений продолжается до сих пор.

Интерес к Энцеладу возник после 2004 года, когда исследователи обнаружили на нём водяные гейзеры высотой до 250 километров. Учёные пришли к выводу, что под большой толщей льда на небесном теле есть океан, в котором могут находиться микроорганизмы.

