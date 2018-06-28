Пальмовое проклятие. Россияне потребляют продукт, губящий живое

Стремительно набирающее обороты мировое производство пальмового масла может уничтожить тропическую флору и фауну многих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Врачи предупреждают об опасностях его использования в пище, некоторые западные государства вот-вот совсем запретят его импорт. Однако в Россию пальмового масла ввозят все больше – иначе полки магазинов могут заметно опустеть, говорят эксперты. При этом большинство людей даже не подозревает, в какой самой разнообразной еде может скрываться этот продукт.

Индия, Россия и Китай – три мировых лидера в потреблении пальмового масла, 90 процентов которого сегодня производят Индонезия и Малайзия. Три года назад объемы вырабатываемого во всем мире пальмового масла вышли на первое место среди всех остальных растительных масел, опередив, например, подсолнечное масло в 2,5 раза. А масличная пальма, родиной которой является Западная Африка, откуда она в конце XIX века была ввезена британскими колонизаторами в Юго-Восточную Азию в декоративных целях, для украшения садов, спустя чуть более века стала растением, приносящим местным бизнесменам колоссальную прибыль – ради которой они уже наполовину уничтожили уникальную природу, леса и животных своих стран.

Самым крупным мировым районом выращивания масличной пальмы стал третий по величине на Земле остров Борнео, разделенный между Индонезией, Малайзией и крошечным Брунеем. За последние 15 лет здесь была вырублена ровно половина всех тропических лесов – ради разбивки масличных плантаций. Всего же на планете посадки масличной пальмы уже занимают более 250 тысяч квадратных километров – это больше площади таких стран, как Великобритания или Румыния.

Международный союз охраны природы (IUCN) 26 июня выпустил специальный доклад, в котором говорится, что массовая вырубка джунглей под плантации масличных пальм в Малайзии и Индонезии, а также в последние годы и в Центральной Африке и Южной Америке поставила часть местных видов животных, в том числе орангутангов, тигров, носорогов и обезьян, на грань полного вымирания. При этом авторы документа указывают на то, что даже если мировое сообщество и правительства этих государств введут запрет на расширение производства, это не решит проблему, а лишь перенесет ее в какой-то другой регион планеты, поскольку спрос на растительное масло очень быстро растет – его использует в пищу уже больше половины населения мира.

В Россию с начала 2018 года было импортировано 335 тысяч тонн пальмового масла различных сортов и его фракций, что более чем на 30 процентов больше, чем в 2017 году, судя по отчетности Росстата. По прогнозам, к концу года объем его ввоза достигнет миллиона тонн. Пальмовое масло, как постоянно подчеркивают эксперты, входит в состав более чем половины всех продающихся пищевых продуктов, от булочек, шоколадных конфет, мороженого и макарон до суррогатных или просто фальсифицированных сыров, масла и творога, где им подменяют молочные жиры. При этом очень часто жители России, из-за мошенничества импортеров, производителей продуктов питания и коррупции в надзорных органах, употребляют даже не пищевые сорта пальмового масла, а технические – наполненные канцерогенами, мутагенами и массой прочей гадости.

В России при этом, в отличие от большинства других государств, нет и в ближайшем будущем не появится никаких законодательных актов, регулирующих ввоз пальмового масла. Рост его импорта в страну, как указывают специалисты, связан не только с экономическими, но и с политическими факторами.

Например, Москва, столкнувшись с политической изоляцией со стороны Запада, активно пытается выстраивать союзнические связи везде, где только можно, в том числе и с Индонезией, с которой весной 2018 года подписала контракт о поставке 11 истребителей Су-35 на сумму в 1 миллиард 140 миллионов долларов. Согласно условиям сделки, примерно половину этой суммы Индонезия покроет отправкой в Россию новых десятков тысяч тонн своего пальмового масла.

Но главная причина – в том, что после введения в 2014 году российскими властями так называемого "продовольственного эмбарго" на ввоз продуктов питания из США и ЕС привел к росту отечественного сельскохозяйственного производства – но лишь в некоторых сферах и только в крупных агрохолдингах с государственным участием. Устранение с пищевого рынка иностранных конкурентов с их качественными товарами позволило быстро заполнить рынок дешевой продукцией, в создании которой пальмовое масло играет самую активную роль, заменяя дорогие животные жиры или оливковое масло.

Обо всем этом в интервью Радио Свобода рассказывает экономист Татьяна Рыбалова:

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​– При производстве каких пищевых продуктов в России сейчас в основном используется пальмовое масло? О многих люди знают, но может быть, в некоторых случаях потребители даже не подозревают, что оно там есть.

– Спектр продуктов, при производстве которых используется пальмовое масло, очень широк. Потребители знают лишь о тех, о которых много говорят и пишут СМИ. Например, молочная продукция. Потому что народ привык к молочным продуктам, потребляет их достаточно много, и то, что они изменили свой и вкус, и вид, и прочее, достаточно наглядно показывает, что туда стали добавлять. Но на самом деле та же кондитерская отрасль использует не меньше пальмового масла! Просто кондитеры как-то стараются не замечать эти вопросы. Однако все булочные и кондитерские изделия с длительным сроком хранения используют пальмовое масло. Равно как пальмовые масла используются и в других отраслях, но в меньших объемах, конечно. Основные потребители этого импорта – это молочная и кондитерская отрасли.

​– О каких разновидностях пальмового масла мы говорим, когда заходит речь об импорте его именно в Россию? Ведь это не один однородный продукт, у него бывают различные сорта, степени качества, да и вообще используется оно совершенно по-разному в мире. Например, в странах Евросоюза больше половины ввозимого пальмового масла добавляется в топливо – но не в еду.

Ввозятся технические сорта масла, и к тому же в ненадлежащей таре​

– А вот в России вообще громко этот вопрос не обсуждается – какого качества поступает пальмовое масло? Мою большую обеспокоенность вызывает то, что ввозятся технические сорта масла, и к тому же в ненадлежащей, непищевой таре, в вагонах, предназначенных для продукции, которая не используется в пищевой промышленности. Применяются для производства продуктов даже откровенно технические масла с плохой очисткой!

– Почему правительства, парламенты разных стран мира все активнее обсуждают тему именно пальмового масла, его импорт пытаются регулировать, вводят запреты, и их очень много – но в России, как я понимаю, на этот счет никаких законодательных актов не существует?

– Россия, во-первых, позже пришла к самой идее использования пальмовых масел в пищу, только в конце 80-х – начале 90-х годов, с этого времени их стали завозить. Их применение дает возможность увеличить сроки хранения продуктов, и конечно же, бизнес во многих странах это все использует. Объяснение простое – забота властей о здоровье собственного населения в развитых западных странах более сильная. Что касается пищевой отрасли, то и негатив идет оттуда, и позитив – как когда-то идея использования такого растительного масла к нам пришла, мы занялись этим на основе опыта западных стран, так, наверное, и в вопросе запрета мы тоже будем идти вслед за этими странами.

Ввоз этих масел дает возможность производить более дешевую продукцию, чтобы полки магазинов не оказались пустыми!

Сегодня, с моей точки зрения, не начинается активной борьбы в России против использования пальмового и других тропических масел по одной причине: доходы у народа не те! Ввоз этих масел дает возможность производить более дешевую продукцию, чтобы полки магазинов не оказались пустыми! В целом – не решается эта проблема пока никакими регулирующими актами или законами. К тому же объемы производства молока в России сейчас стали расти – и одновременно обострились случаи выявления фальсификата, в том числе замены молочных жиров пальмовым маслом. Вероятнее всего, в ближайшие пять лет активизируется борьба с его повсеместным использованием, особенно незаконным, когда им подменяется настоящий продукт, без указания на этикетке.

​– В России, получается, существует мощное лобби импортеров пальмового масла, которое противостоит производителям животных жиров?

– Разумеется! Бизнес есть бизнес, и каждый защищает свои интересы. Есть такой Малайзийский совет производителей пальмового масла (MPOC), который защищает интересы своих поставщиков во всем мире. Их рекламные материалы регулярно публикуются в России, они выступают на конференциях и в СМИ. Их интересы лоббируют и наши, российские, на профессиональном сленге, "масложировики", которые тоже рассказывают нам об исключительной пользе потребления и уникальных диетических свойствах пальмового масла, при этом замалчивая очень многие аспекты…

Люди машинально покупают вот эти вот "масло", "сыр" и "творог", наивно думая, что они из молока!

Меня больше всего беспокоит то, что в стране, повторюсь, очень много фальсификата! На фоне речей, что "мы сделаем более дешевый и доступный продукт", изготовляется, к примеру, маргарин, который называется словом "масло" – и который стоит много дороже, чем он стоил бы, если бы на нем было откровенно написано, что это "спрэд", приготовленный с использованием пальмового масла. Если бы соблюдался закон и правильно маркировались бы все продукты, которые лежат на полках магазинов, то у покупателей был бы выбор: на что у нас есть средства и к чему у нас есть желание, то мы и приобретаем. А дальше уже начался бы следующий этап, когда бы мы, в противовес "пальмовикам", стали бы вести свою разъяснительную работу о пользе, скажем, чистых молочных жиров и негативном воздействии пальмовых масел на организм человека. Но пока-то люди машинально покупают вот эти вот "масло", "сыр" и "творог", наивно думая, что они из молока! Вы знаете, что когда жидкая фракция в процессе обработки пальмового масла превращается в твердую фракцию, идет образование тех самых опаснейших трансжиров, с которыми во всем мире ведется сейчас такая борьба?

– То есть эти все потребительские страшилки насчет того, что в пальмовом масле на самом деле невероятно высоко содержание жирных насыщенных кислот, что оно вызывает неизлечимую аллергию, эндокринные заболевания, особенно у детей, бесплодие, инфаркты, что именно оно портит вкус продуктов и так далее, – это правда или вымысел?

Очень часто эти продукты оказываются вкуснее натуральных

– Говорить "портит вкус" неправильно, потому что очень часто эти продукты оказываются вкуснее натуральных. Когда изготавливается продукт с использованием пальмового масла, то производители не жалеют и других ингредиентов, чисто химических обычно, помогающих довести вкус продукта иногда вообще до совершенства. И при закрытых дегустациях доходит до смешного – человек может выбрать тот же молочный продукт не натуральный, а именно такой искусственный, потому что при их производстве больше возможностей придать и сливочный вкус, и творожный, и какой угодно. Что касается медицинского аспекта: здоровый человек может спокойно потреблять продукты с использованием пальмового масла, но в определенных пределах! Но для того, чтобы выбирать стиль питания, рацион, мы должны понимать, что мы едим! А если тебе пишут, что это натуральный продукт, и ты даже не представляешь, сколько ты потребляешь этой "пальмы"? Если у человека есть желудочно-кишечные проблемы, эндокринные, то пальмовое масло может быть вредным, вообще при многих самых разных заболеваниях не рекомендуется употребление пальмовых масел. Должны быть проведены настоящие исследования, должны быть представлены настоящие медицинские результаты, даны рекомендации, а не просто – вот по телевизору в рекламе врач рекомендует этого не есть, а это есть. Этого в России пока не происходит.

Cнижаются доходы, люди предпочитают более дешевые продукты

​– Невероятный взлет, успех пальмового масла в России в последние годы тесно связан с политикой, с российскими "продовольственными контрсанкциями"? Я имею в виду запрет на импорт из Европы пищевых продуктов в первую очередь.

– Связь, конечно, есть. Может быть, не прямая. Экономическое благополучие россиян ухудшилось. Если снижаются доходы у основной массы населения, то, конечно, люди предпочитают более дешевые продукты – которые можно произвести только с пальмовым маслом. Но не только с ним, кстати. Появились самые разные способы фальсификации, удешевляющие еще сильнее производство продукции. Например, применяется тот же говяжий жир, крахмал и так далее. Российские бизнесмены очень изобретательны! Объемы ввоза пальмового масла растут, оно же используется и для производства мыла, вообще разнообразных промышленных товаров. Но их производство не растет, а растет именно производство пищевой продукции с использованием "пальмы", - рассказывает Татьяна Рыбалова.