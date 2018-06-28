Стрельба в редакции Capital Gazette в США: 5 погибших

В американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) произошла стрельба возле редакции издания Capital Gazette. 5 человек погибли, ещё несколько – серьёзно ранены, сообщил представитель полиции.

Подозреваемый задержан. СМИ сообщают, что ему около 20 лет, у задержанного нет при себе документов, он отказывается называть своё имя.

Один из сотрудников газеты, где произошла стрельба, рассказал, что преступник открыл огонь по сотрудникам издания через стеклянную дверь офиса.

О мотивах нападения не сообщается, правоохранительные органы проводят расследование. В полиции сообщили, что выяснение всех обстоятельств займёт "определенное время".