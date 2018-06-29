Лидеры Евросоюза договорились о миграционной политике

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о единой политике по приему беженцев. Об этом утром 29 июня сообщил в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ранее блокировавший подписание итогового документа, согласился поставить под ним подпись после почти десятичасовых переговоров.

Итоговое соглашение подразумевает, что страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами союза не предусмотрено.

Реформы миграционной политики потребовала Италия. По существующим правилам, за мигрантов несут ответственность те страны, где их регистрируют после прибытия на территорию Евросоюза. В этой связи наиболее тяжёлое бремя ложится на страны Южной Европы. 11 июня власти Италии отказались принимать суда с мигрантами, спасёнными в Средиземном море. Главы Франции и Испании раскритиковали это решение. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, миграционный кризис в ЕС перерос в политический.

После подписания соглашения Макрон заявил, что Европе придется жить под прессом миграции долгое время. Страны ЕС должны преуспеть в противостоянии этому вызову, оставаясь при этом приверженными европейским ценностям. "Сегодня выиграло сотрудничество между странами Европы", — цитирует Макрона Reuters.

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран Евросоюза также приняли решение продлить санкции по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта на востокеУкраине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.