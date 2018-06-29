Евросоюз вводит новый режим борьбы с химоружием

Евросоюз вводит новый режим для борьбы с применением химического оружия. Об этом договорились лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. В чём именно будет заключаться новый режим, пока не уточняется.

Кроме того, участники саммита договорились о противостоянии гибридным, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

27 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в химических атаках. Россия в ответ заявила, что не намерена признавать расширение полномочий ОЗХО.