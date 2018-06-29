Конгресс США затребовал документы о "российском расследовании"

Палата представителей Конгресса США потребовала от министерства юстиции до 6 июля предоставить документы о расследовании российского вмешательства в президентские выборы и предполагаемых связей между штабом Дональда Трампа и Россией.

Голосование прошло после слушаний в Конгрессе с участием заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея. За документ голосовали республиканцы, против - демократы.

Республиканцы обвиняют руководство министерства юстиции в стремлении скрыть факты слежки за избирательным штабом Трампа в 2016 году. Сам Трамп неоднократно заявлял, что такая слежка велась по распоряжению администрации Барака Обамы.

Если документы не будут предоставлены в срок, республиканцы в Конгрессе готовы начать процедуру импичмента Розенстайна.

Демократы считают, что республиканцы, подвергая критике министерство юстиции и вмешиваясь в его работу, хотят сорвать расследование российского вмешательства в выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Республиканцы, в свою очередь, призвали в короткие сроки завершить "российское расследование". "Если у вас есть какие-либо материалы против президента - передайте их наконец суду" - сказал один из конгрессменов, указав на то, что пока расследование не установило никаких фактов сговора штаба Трампа с Россией.

Представители министерства юстиции заявляют, что уже передали Конгрессу часть документов и продолжат это делать, однако не готовы, в частности, раскрывать секретные источники информации агентов ФБР.