Повышение тарифов системы "Платон" перенесли на год

Повышение платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам, взимаемой через систему "Платон", отложено на год. Соответствующее постановление 28 июня подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Сейчас действует тариф 1 рубль 90 копеек за километр пути, власти хотят поднять его до 3 рублей. Предприниматели и дальнобойщики выступают против. Они заявляют, что это приведет, в частности, к удорожанию продуктов в магазинах.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн – "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.