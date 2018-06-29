СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону торговую сделку за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщает американская пресса.

Источники The Washington Post сообщают, что 24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Взамен президент США якобы предложил Парижу торговую сделку на условиях более выгодных, чем в Евросоюзе. Эту информацию подтверждают также источники CNN.

Белый дом от комментариев отказался, но не стал опровергать информацию о предложении Трампа.

Newsweek напоминает, что Франция и Германия являются главными движущими силами Евросоюза. Президент Франции неоднократно заявлял о важности единства европейских стран и необходимости проведения реформ в ЕС.