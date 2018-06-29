Тwitter ужесточает правила размещения политической рекламы

Социальная сеть Twitter разработала инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление. Как говорится в заявлении, опубликованном в блоге соцсети, пока он будет работать только по отношению к политической рекламе в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление.

Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любой рекламный твит, а также соответствующую информацию о рекламодателе.

Если речь идет о политической рекламе, то отображаются дополнительные данные, включая сумму, потраченную на ее размещение, а также информация о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.

Отмечается, что новый сервис позволит добиться большей прозрачности при размещении рекламы в ходе избирательных кампаний в США.

Ранее Twitter заблокировал около 200 аккаунтов, связанных, как утверждается, с вмешательством России в американские выборы.

Компания Facebook ранее опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из России, и выборами президента США в 2016 году. Такие рекламные объявления, как утверждается, увидели около 10 миллионов пользователей. Впоследствии Facebook ужесточил контроль над политической рекламой. Соцсеть проверяет местоположение и личность заказчика, который обязательно указывает, кем оплачена реклама.

Компания Google ранее сообщала, что летом также планирует запустить свой сервис, направленный на обеспечение прозрачности при размещении рекламных сообщений.