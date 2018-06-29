Тwitter ужесточает правила размещения политической рекламы

Социальная сеть Twitter разработала инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление. Как говорится в заявлении, опубликованном в блоге соцсети, пока он будет работать только по отношению к политической рекламе в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление.
Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любой рекламный твит, а также соответствующую информацию о рекламодателе.
Если речь идет о политической рекламе, то отображаются дополнительные данные, включая сумму, потраченную на ее размещение, а также информация о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.
Отмечается, что новый сервис позволит добиться большей прозрачности при размещении рекламы в ходе избирательных кампаний в США.
Ранее Twitter заблокировал около 200 аккаунтов, связанных, как утверждается, с вмешательством России в американские выборы.
Компания Facebook ранее опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из России, и выборами президента США в 2016 году. Такие рекламные объявления, как утверждается, увидели около 10 миллионов пользователей. Впоследствии Facebook ужесточил контроль над политической рекламой. Соцсеть проверяет местоположение и личность заказчика, который обязательно указывает, кем оплачена реклама.
Компания Google ранее сообщала, что летом также планирует запустить свой сервис, направленный на обеспечение прозрачности при размещении рекламных сообщений.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.