Медиарегулятор во Франции вынес предупреждение телеканалу RT

Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) вынес предупреждение российскому государственному телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте медиарегулятора.

Речь идет о сюжете "Имитация атак", показанном 13 апреля. Авторы материала оспаривали применение химического оружия в Восточной Гуте и заявляли о постановочных съёмках жертв предполагаемых химатак.

Проверка французского регулятора выявила, что перевод слов очевидцев не соответствовал тому, что они говорили на самом деле. В заявлении CSA уточняется, что предупреждение RT France вынесено за нечестность, неточную подачу информации и отсутствие разных точек зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжет вышел с "технической ошибкой", из-за которой на свидетельства очевидцев событий в Сирии был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод. RT France заявило об устранении ошибки.

Высший аудиовизуальный совет Франции может вводить санкции в отношении СМИ, которые нарушают законы и нормы журналистской этики. Медиарегулятор имеет право в том числе временно прекратить вещание теле- или радиоканала или отозвать лицензию.