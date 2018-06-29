Германия: США не введут санкции против "Северного потока-2"

Германия получила от Соединенных Штатов гарантии, что вводимые Вашингтоном санкции в отношении Москвы не будут распространяться на строительство газопроводов из России в страны ЕС. Об этом заявила в четверг представитель министерства экономики Германии - сообщает Reuters.

Она не сказала, когда именно и кем были предоставлены гарантии. По словам германского представителя, речь идет непосредственно о газопроводе "Северный поток-2".

Закон Соединенных Штатов "О противодействии противникам Америки посредством санкций" предусматривает, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, участвующих в сооружении экспортных газопроводов из России. Президент США Дональд Трамп и другие представители администрации критиковали проект "Северный поток-2". Ряд стран ЕС и Украина прямо призывали заблокировать его сооружение, утверждая, что он поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Евросоюза.

В строительстве газопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, участвуют, в частности, компании из Германии и Австрии. Власти этих стран утверждают, что речь идет о сугубо экономическом проекте. Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, заявила, что вступление газопровода в действие возможно только в случае, если Россия не прекратит транзит газа через Украину.