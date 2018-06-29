Россия не выдаст визы участникам литовской "Миссии Сибирь"

Россия приостановила выдачу виз гражданам Литвы - участникам проекта "Миссия Сибирь". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии представителя МИД России Марии Захаровой

Она обосновала этот шаг ситуацией с советскими памятниками в Литве, по отношению к которым, как утверждается, Вильнюс проводит "деструктивную линию". Захарова назвала решение российского МИД "вынужденной мерой".

Министерство иностранных дел Литвы заявил о разочаровании в связи с решением России не разрешить проведение ежегодной экспедиции "Миссия - Сибирь" (она должна была длиться с 17 июля до 1 августа). Об этом сообщает агентство DELFI.

​Проект «Миссия Сибирь» был основан в 2006 году. Его целью является благоустройство захоронений литовцев, сосланных в Сибирь в годы сталинских репрессий.

После оккупации Литвы и ее включения в состав СССР из республики в Сибирь были депортированы около 300 тысяч человек, входивших в число так называемых "неблагонадежных элементов" –

бывших чиновников, политиков, представителей духовенства. На территории России находится около двухсот мест захоронений литовских ссыльных. Задача экспедиций литовской молодежи "Миссия Сибирь" - используя архивы и другие свидетельства, вести поиск литовских кладбищ в России и благоустройство уже известных мест захоронения.