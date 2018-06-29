Мексиканский "День Мертвых" на Красной площади отменен

Шествие в честь мексиканского "Дня Мертвых" на Красной площади в Москве отменено без объяснения причин по решению службы безопасности. Об этом сообщает корреспондент "Эха Москвы" в Гостином дворе, где находится дом болельщиков Мексики.

"Дождь" передает, что мероприятие может пройти на Ильинке - улице в центре Москвы, прилегающей к Красной площади.

Агентство "Говорит Москва" пишет, что шествие на Красной площади отменили из-за приезда неких официальных лиц. Как следует из фото в соцсетях, некоторые участники акции все же гуляют по Красной площади.

Ранее партия "Коммунисты России" потребовала отменить "День Мертвых" в Москве, так как мероприятие якобы может уязвить патриотические чувства россиян и поссорить их с мексиканскими болельщиками.

"День Мертвых" - древний праздник, посвященный памяти умерших. Он отмечается в ряде стран Латинской Америки 1 и 2 ноября и сопровождается карнавалом. Шествие в Москве 29 июня должно было познакомить жителей и гостей российской столицы с этой традицией.