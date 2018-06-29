Израиль и Иордания отказали сирийским беженцам в приеме

Израиль и Иордания не станут принимать сирийских беженцев. Об этом сообщают международные средства массовой информации. Агентство Reuters со ссылкой на военных наблюдателей сообщает, что свои дома покинули более 120 тысяч сирийцев. Сейчас они сконцентрированы вблизи границ с Иорданией и Израилем.

Армия президента Башара Асада ведет наступление на вооружённые формирования повстанцев в провинции Дераа на юге страны. Наблюдатели ООН и СМИ сообщают о гибели нескольких десятков мирных жителей. Из-за вероятных обстрелов прекращена доставка продовольствия и товаров первой необходимости в провинцию.

Минувшей ночью солдаты Армии обороны Израиля переправили продовольствие, медикаменты и одежду в лагерь беженцев на сирийской части Голанских высот. Израиль заявляет, что будет продолжать поставки гуманитарной помощи сирийцам, но не допустит прорыва границы.

Провинция Дераа в Сирии входит в зону деэскалации вооруженного конфликта. На прошлой неделе стало известно об авиаударах, нанесённых армией Асада, по позициям повстанцев. Наблюдатели также сообщили о наземных столкновениях в приграничных с Иорданией и Израилем районах.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.