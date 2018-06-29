Президент Германии открыл в Белоруссии памятник жертвам нацизма

Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым президентом Германии, посетившим с официальным визитом Белоруссию. Глава германского государства принял участие в открытии памятника жертвам нацизма в мемориальном комплексе "Тростенец" под Минском, где в годы

Второй мировой войны были уничтожены более 250 тысяч человек,

преимущественно евреев.



В мероприятии также приняли участие белорусский президент Александр Лукашенко и президент Австрии Александер Ван дер

Беллен.

Штайнмайер в своем выступлении вспомнил фильм "Иди и смотри" и напомнил, что немцы совершили во время Второй мировой войны множество преступлений на белорусской земле.

Белорусская оппозиция приветствовала открытие мемориала, но осудила визиты лидеров Германии и Австрии, заявив, что они легитимизируют режим Александра Лукашенко. Визит президента Германии проходил на фоне митинга протеста защитников мемориала в Куропатах - месте массовых расстрелов в годы сталинских репрессий. Они протестуют против работы развлекательного комплекса с рестораном, который находится в непосредственной близости к мемориалу. Несколько человек были задержаны.