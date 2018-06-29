Липецкий губернатор связал поражение сборной Германии с "местью погибших"

Глава администрации Липецкой области Олег Королев удалил запись в своем твиттере, в которой поражение сборной Германии на чемпионате мира по футболу объяснялось местью погибших в Первой и Второй мировых войнах.

Твит был опубликован в пятницу около полудня.

"Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...", - говорилось в твиттере чиновника.

Высказывание Королева вызвало упреки со стороны десятков пользователей социальных сетей. Спустя несколько часов после публикации запись стала недоступна, а вскоре губернатор опубликовал твит о проведении фестиваля по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Когда и под ней появились негативные комментаторы, в твиттере губернатора появилась запись, из которой, очевидно, должно следовать, что текст о "мести" сборной Германии написало какое-то другое лицо:

Российские информационные агентства в последние месяцы неоднократно писали о том, что Липецкая область пытается активно привлекать инвесторов из Германии. Кто именно мог "наляпать" в его твиттере, Королев не пояснил.

Сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф мирового первенства в России. В последнем матче группового этапа немцы уступили со счетом 0:2 сборной Южной Кореи.