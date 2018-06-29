ЕС ожидает, что Лондон к октябрю решит все вопросы по Брекзиту

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Лондон "открыть карты" и прояснить, буду ли соблюдены сроки выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза.

По словам Туска, наиболее трудные вопросы ещё ожидают решения. Если о октябрю этого года стороны хотят получить текст соглашения, то решать вопросы надо без промедления.

Одним из наиболее критичных вопросов остаётся статус границы между Ирландией и Великобританией. Лондон и Дублин говорят об обоюдной заинтересованности в скорейшем решении. Но британский министр Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе 28-29-го июня не гарантировала скорую готовность документа. Британское правительство рассмотрит проект соглашения через неделю. Затем, как сообщила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель, Тереза Мэй прибудет в Германию и оба политика детально обсудят проект.

На брюссельском саммите ЕС 28-29 июня европейские лидеры приветствовали достигнутый прогресс в переговорах между Лондоном и Брюсселем, отметив, что среди нерешённых вопрос, в частности, статус аэропорта Гибралтара и обмен налоговой информацией. Переговоры между Испанией и Великобританией об этом продолжаются, сообщает Би-би-си.