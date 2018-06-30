СМИ: Минобороны США рассматривает вывод войск из Германии

Министерство обороны США анализирует стоимость и последствия вывода американских войск с военных баз в Германии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что конкретные варианты вывода военных Пентагон пока не рассматривает, а только анализирует информацию. В Пентагоне The Washington Post заявили, что подобные проводятся регулярно. Некоторые источники полагают, что анализ мог быть организован специально, в преддверии июльского саммита НАТО в Брюсселе.

В Германии размещены 35 тысяч американских военных. The Washington Post отмечает, возможность вывода контингента заинтересовала президента США Дональда Трампа в начале 2018 года.

Вчера, выступая перед журналистами на борту своего самолета, Трамп отметил, что европейские страны и, в частности, Германия мало инвестируют в деятельность НАТО. По мнению президента, такой подход является "нечестным" по отношению к Соединённым Штатам.