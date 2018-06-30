Швеция поддержит свою сборную на чемпионате мира по футболу

Правительство Швеции прекратило бойкотировать чемпионат мира по футболу в России после того, как национальная сборная вышла в плей-офф. Об этом объявила глава шведского МИД Маргот Валльстрём. Она уточнила, что бойкот в знак солидарности с Великобританией касался только открытия чемпионата.

Валльстрём сообщила, что решение о прекращении бойкота принято после консультаций с Данией и Великобританией. "Мы считаем важным поддержать нашу команду", - подчеркнула глава шведского МИД.

Валльстрём отметила, что пока неясно, кто именно из чиновников отправится на чемпионат. По словам министра, список будет опубликован в ближайшие дни.

Сборная Швеции вышла из группового этапа чемпионата мира в плей-офф с первого места. 3 июля в Санкт-Петербурге шведы сыграют с командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Стокгольм поддержал протест Лондона после отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.