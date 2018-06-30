В Минводах объявил сухую голодовку активист Михаил Савостин

В Минеральных водах объявил сухую голодовку местный активист Михаил Савостин, которого арестовали по делу о хранении наркотиков.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката, Савостин с 27 июня не пьет даже воду, а его состояние сильно ухудшилось. Активист настаивает, что дело в отношении него было сфабриковано.

Адвокат заявляет, что на пакетах с марихуаной, которые стали вещественными доказательствами, не нашли отпечатков пальцев его подзащитного.

Михаил Савостин входит в совет Ассамблеи народов Кавказа и профсоюз "Солидарность". Активиста задержали в апреле по дороге на форум "Свободной России".