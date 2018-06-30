Суд в Австрии разрешил указывать в документах третий пол

Конституционный суд в Австрии разрешил гражданам указывать в официальных документах третий пол. Об этом сообщает Associated Press. Решение принято после рассмотрения иска гражданина, который просил признать себя интерсексуалом (человеком, имеющим признаки как мужского, так и женского пола).

Постановление суда поддержали оппозиционные партии. Правопопулистская Австрийская партия свободы, входящая в правительственную коалицию, выступила с критикой. В партии считают, что решение вызовет многочисленные проблемы, касающиеся службы в армии или пенсий.

В конце прошлого года суд в Германии заявил о необходимости создания в актах гражданского состояния возможности указания третьего пола или отойти от указания пола в целом. Предполагается, что соответствующий закон будет принят до конца 2018 года. Позднее третий пол признали в Нидерландах.