Foreign Policy: посол США в Эстонии заявил об отставке

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший подал в отставку из-за высказываний президента Дональда Трампа о союзниках Вашингтона в Европе. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на сообщение посла в фейсбуке, распространенном для друзей.

"Для президента говорить, что Евросоюз был создан, чтобы использовать США, ошибочно. Это говорит мне, что пришло время уходить", - цитирует посла Foreign Policy.

Государственный департамент США пока не прокомментировал возможную отставку главы дипмиссии в Эстонии. По данным американских СМИ, решение Мелвилла стало неожиданностью для ряда чиновников из Госдепартамента.

Последний день работы дипломата 29 июля. Имя преемника пока не называется.

Стаж дипломатической работы Мелвилла 33 года. Дипмиссию в Таллине он возглавил в 2015 году. До этого Мелвилл занимал высокие дипломатические должности в нескольких европейских странах.