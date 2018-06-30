Страны ЕС поддержали позицию Меркель по возврату беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран Евросоюза об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные миграционные центры для регистрации", - говорится в сообщении.

По информации Deutsche Welle, поддержку предложению канцлера выразили, в частности, Венгрия, Польша и Чехия, которые ранее были крайне критично настроены в отношении миграционной политики Меркель.

Ранее Германия договорилась о сотрудничестве в области миграционной политики с Испанией и Грецией. В частности, эти страны согласились принимать обратно беженцев из Гемании, если власти ФРГ установят, что их данные уже внесены в общую базу просителей убежища в Евросоюзе.