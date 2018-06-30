В Пермском крае жители пожаловались на "плату за дождь"

В российской отрасли жилищно-коммунального хозяйства впервые уволен сотрудник "Водоканала", заявивший, что с жильцов многоквартирных домов следует брать оплату за дождевую воду, попавшую в канализацию. Советник заместителя председателя правительства Пермского края Андрей Красников пояснил, что "некомпетентный сотрудник „Водоканала“ сообщил жителям, что деньги должны взиматься в рамках оплаты "общедомовых нужд" (ОДН) не за канализацию, а за дождевую воду. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела "Водоканала", который не знает, что входит в состав общедомовых нужд — заявил Красников, информирует "Медуза" со ссылкой на региональное издание "Искра".

Платежи были выставлены горожанам в соответствии с законом, но это не за дождевую воду, никогда дождевая вода не входила в ОДН, входит только в водоотведение, то есть канализационные стоки, сказал в интервью агентству ТАСС сотрудник коммунальных служб.

О появлении "сбора за дождь" в 65-тысячном городе Кунгур Пермского края 29 июня сообщило местное издание "Искра", ссылаясь на жалобы горожан.