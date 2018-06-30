В Крыму ФСБ преследует похищенного ранее Рената Параламова

Подконтрольные России следственные органы в Крыму возбудили два уголовных дела против крымско-татарского активиста Рената Параламова. Об этом 30 июня на заседании общественного объединения «Крымская солидарность» сообщил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов, информирует "Крым.Реалии". Осенью прошлого года неизвестные люди провели в его доме обыск, затем похитили его и пытали.

Адвокат заявил, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск. В то же время, против Параламова возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов, – рассказал Курбединов.

Крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам, сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Утром 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский, в доме крымчанина Рената Параламова, прошел обыск, который силовики назвали «обследованием и следственными действиями». Адвокат предположил, что «осмотр» может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее потерпевший, что «неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами». Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму, сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России. После этих событий Параламов вместе с семьей переехал на материковую Украину.