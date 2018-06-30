С 1 июля бюджетники и студенты переходят на платёжные карты "Мир"

Банк "Уралсиб" сообщил своим клиентам из числа бюджетников и студентов, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые они получают зарплаты и стипендии, с 1 июля будут заблокированы.

Взамен выпущены карты национальной платежной системы "Мир". В банке отмечают, что карты Visa и Mastercard блокируют исходя из требований закона "О национальной платежной системе". Законом предусмотрено, что с 1 июля зарплаты бюджетникам и студенческие стипендии должны перечисляться на карту "Мир". Если у работника или учащегося нет этой карты, он может получить её в отделении банка.

Госдума приняла в апреле 2017 года закон о переводе всех сотрудников бюджетных организаций и пенсионеров на карту "Мир", вскоре соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Национальная система платежных карт "Мир" начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты некоторых российских банков, отмечает "Новая газета".