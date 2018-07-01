В Биробиджане протест против "людоедской" пенсионной реформы

В Биробиджане в воскресенье прошел митинг протеста против законопроекта, повышающего пенсионный возраст россиян на 5-8 лет, а также против резкого увеличения цен на топливо. Больше пятисот биробиджанцев собрались на площади Ленина с требованием "прекратить социальный геноцид", сообщает сайт Сибирь.реалии.

Активисты принесли около 20 плакатов с лозунгами "Голодные пенсионер – позор государства", "Пенсионная реформа — прицельный выстрел власти в душу и сердце народа", "Нет грабительскому повышению цен на топливо", "Нет пенсионной людоедской реформе Медведева", "Помоги государству — умри до пенсию".

На митинге глава местного отделения КПРФ Владимир Фишман заявил о том, что запланированные реформы незаконны, поскольку "в Конституции написано, что не должны приниматься законы, которые ухудшают жизнь населения". Другой биробиджанский активист Владимир Сахаровский объявил "штрейкбрехерами" руководство федерации профсоюзов ЕАО, поскольку та не поддержала массовую акцию протеста. Выступающие также раскритиковали "спектакли" по поддержке пенсионной реформы, которые устраивают представители "Единой России".

По итогам митинга была принята резолюция, основное требование которой – остановить законопроект по повышению пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин, отменить увеличение НДС и остановить "развал в сфере ЖКХ", поскольку городу опять грозит срыв отопительного сезона, пишет портал dvnovosti. По словам Фишмана, если власти не откажутся от "антинародного курса", 28 июля в России пройдет всеобщая акция протеста.

Сразу в нескольких городах России сегодня, 1 июля, состоятся митинги против повышения пенсионного возраста. Заявки были поданы в 20 городах: акции должны пройти в Омске, Бийске, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других городах.