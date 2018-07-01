В Сирии возобновились переговоры между повстанцами и россиянами

Переговоры между сирийской оппозицией и российскими военными о прекращении огня на юго-западе Сирии в городе Бусра-аль-Шам возобновились при посредничестве Иордании. Об этом говорится в сообщении агентства Рейтер.

Ряд сирийских повстанческих городов и деревень были вынуждены принять власть правительства президента Сирии Башара Асада в субботу, когда после интенсивной бомбардировки повстанческие линии обороны на юго-западе Сирии были сломлены. Переговоры в городе Бусра-аль-Шам были прерваны в субботу после того, как российские офицеры встретились с командой повстанцев Свободной сирийской армии (FSA) и потребовали полной капитуляции.

Но в воскресенье, после посреднических усилий Иордании, повстанцы вновь пошли на переговоры с российскими офицерами, сообщил агентству Рейтер пресс-секретарь переговорщиков FSA Ибрагим аль-Джабави. "Сегодня утром возобновились переговоры между российской стороной и оппозицией на юге Сирии при иорданском посредничестве", – заявил Джабави.

Иордания, обеспокоенная вспышкой насилия вдоль своей северной границы, способствовала переговорам между группами повстанцев Свободной сирийской армии и россиянами над соглашением, которое бы привело к завершению боевых действий. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал, что королевство занимается интенсивной дипломатией со всеми сторонами в конфликте, чтобы установить перемирие, которое облегчит бедственное положение перемещенных гражданских лиц.