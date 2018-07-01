В Грузии заключенные женской тюрьмы объявили голодовку

Более ста женщин объявили голодовку в грузинской тюрьме №5 после заключения авторитетной правозащитной организации "Центр прав человека" о постоянном нарушении прав женщин в этом исправительном учреждении.

109 женщин-заключённых тюрьмы №5 подтвердили в воскресенье, в ходе встречи с представителем народного защитника Грузии, что намерены продолжить голодовку, начатую днём раньше, в знак протеста против нарушения их прав администрацией тюрьмы. Женщины утверждают, что администрация грубо нарушает их права, заставляя раздеваться догола во время обысков.

То, что заключённых-женщин действительно заставляли полностью обнажаться в ходе проведения проверок, подтвердила авторитетная правозащитная организация "Центр прав человека". Впрочем, по утверждению руководства тюрьмы, в ходе проверок сотрудники учреждения не нарушали никаких существующих норм и правил обращения с заключенными.

Тюрьма №5 - одно из трёх женских исправительных учреждений, существующих в Грузии. Там содержатся женщины, осуждённые за лёгкие преступления, а также за преступления средней тяжести.