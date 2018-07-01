Антарктида: отмечена самая низкая температура на Земле — 98,6

Исследователи зафиксировали самую низкую температуру на поверхности Земли: минус 98,6 градуса по Цельсию в Антарктиде. Исследовательская группа под руководством Теда Скамбоса из Университета штата Колорадо обнаружила рекордный минимум при анализе спутниковых измерений ледяного покрова Южного континента.

В общей сложности исследователи обнаруживали более 150 раз температуру, опускавшуюся ниже минус 90 градусов в южном полярном регионе в период с 2004 по 2016 год. Исследователи опубликовали документ о своих измерениях в журнале "Перспективные науки о Земле и космосе".

Перед публикацией статьи 25 июня самая низкая температура, ранее зарегистрированная, была на российской исследовательской станции Восток в Антарктиде, где 23 июля 1983 года ртуть в термометре опустилась до 89,2 градусов.