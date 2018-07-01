Сборная России обыграла сборную Испании со счётом 4:3

В Москве завершился матч футбольных сборных России и Испании. По итогам двух таймов, включая несколько минут добавленного времени, россияне сыграли с испанцами вничью: 1-1.

С первых же минут игры испанцы владели мячом со значительным преимуществом. Однако на 12-ой мяч в свои ворота забил Сергей Игнашевич, допустивший ошибку в борьбе с испанцем Серхио Рамосом. На 42-ой минуте Россия сравняла счет, пенальти реализовал Артем Дзюба.

Российская сборная в четвертьфинале встретится с победителем встречи между сборными Хорватии и Дании.