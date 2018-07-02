"Путин может всё". Соцсети о выходе России в четвертьфинал

Сборная России неожиданно для всех впервые за несколько десятилетий вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу и на некоторое время сделала счастливыми огромное количество людей независимо от их политических убеждений.

Илья Жегулев

Сегодняшний день начался ливнем, когда надо было идти на улицу, потом пришлось ехать одному на матч, на котором мы заведомо проиграем, чтобы если вдруг кто-то начнет громить с горя - об этом оперативно написать. Доехал с унылыми болельщиками, которые относились к своему участию как к повинности и долгу.

И этот день стал одним из самых счастливых дней в жизни. Люди захватили все улицы Москвы. На улицах сразу несколько команд играли песню "Перемен". Люди под это размахивали флагами и пели гимн страны. У меня странные эмоции, но кажется я все это видел в своих снах.

Обожаю непредсказуемость!

Сергей Кальварский

40 лет я смотрю футбол, но вот такую игру - впервые.

Юрий Сапрыкин

Что то я все таки сделал в жизни хорошее, если я вижу это своими глазами, сидя на стадионе.

​Константин Калачев

Акинфееву - героя России!

Борис Межуев

Да, Акинфеев - герой России, представляю, что сейчас будет в Москве.

Дмитрий Михайлин

Ни разу в жизни не видел в Москве столько:

- Улыбающизся лиц

- Флагов России

- Обнимающихся людей

И вообще ни разу в жизни не был в такой классной Москве. Вот теперь это точно - лучший город Земли.

Дабл Ять

Матч Россия – Испания

Это почти как воскрешение Бабченко, но про футбол.

Илья Красильщик

МЫ ИСЛАНДИЯ!!!!

Александр Тимофеевский

Многие же будут первые последними, и последние первыми (Мф. 19: 30).

Всех с победой России и выходом в четвертьфинал, ура!

Божена Рынска

Может я немножко ватник, но я болела за наших!!!!

Главным мемом дня стал стоп-кадр, на котором трое болельщиков в кокошниках поедают хотдоги. "Дождь" даже разыскал героев дня и взял у них интервью.

Поклонники испанского футбола пребывают в шоке.

Ксения Ларина

И испанцы какие-то не испанские, чего-то жуют, месят ногами, мяч у них отнимают как у детей, ни напора, ни драматургии , ни стратегии. мб это не испанцы? А переодетые панамцы?? Или им уколы тишины сделали ? Или бабла занесли такого, что пуще чести?

Александр Осовцов

А это точно та же самая команда, которая забила Португалии три гола???

Данила Гальперович

Это, видимо, такая особая форма бойкота чемпионата - продуть и уехать. Слов нет.

Иван Яковина

<Ничего себе>.

Это, думаю, испанцам за Каталонию.

Неизбежны были разговоры о подкупе и допинге.

Сергей Кальварский

Дорогие друзья! Ну прекратите, пожалуйста, излагать конспирологические версии этой игры. Да, испанцы играли отвратительно и скучно. Очень вяло и без желания. Это очевидно. Но кого, по вашему, могли "подкупить и договориться"? Короля Филиппа? Испанских супер профи футболистов- мультимиллионеров? Рамоса, Иньесту, Пике, Де Хейя? Как писал любимый Сергей Довлатов "После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов." И он был абсолютно прав.

Александр Осовцов

Не были куплены ни испанцы, ни судьи. Просто испанцы так сыграли, они и с Ираном были не лучше, и с Марокко, только с Португалией что-то показали. И судья точно выдержал меру симпатии, положенной хозяевам. Очень обидно видеть путинскую сборную в четвертьфинале. Именно путинскую - другой в нынешней России нет и быть не может. Ещё обиднее, что некоторые друзья болеют за путинских. Путинские для них "наши". Не понимаю.

Путина при этом на стадионе не было.

Константин Калачев

Испанцам не помогло присутствие короля, россиянам помогло отсутствие президента. Не надо монархию восстанавливать до окончания чемпионата. Только если чемпионами англичане станут, шведы, датчане или бельгийцы.

Анастасия Миронова

Медведев как политик выходит вперед, потому что он сегодня был эти два часа со страной, а не сами знаете кто. Медведев - болел, переживал, он семьянин, у него немолодая жена, но он ее не бросил, а ходит с ней, как нормальный мужик, на футбол. Эти два часа далеко назад отбросили Путина. Все, Путин - вчерашний день! Россия остается европейской демократической страной, объединившейся вокруг европейских ценностей. Путин просчитался.

Наталья Шавшукова

кремлёвские политологи уже сказали, что Светлана Медведева - преемник?

Но, кажется, выиграл в конечном итоге все равно Путин.

Катерина Гордеева

Один знакомый таксист ещё до начала чемпионата говорил: « Если наши выйдут в четвертьфинал, я поверю, что Путин может все». Интересно, как он там

Сергей Минаев

Если нам скажут - «Это Путин всё купил!», мы ответим

- Не зря платим налоги!

Патриотический подъем налицо.

Сергей Марков

Вот это чисто русская победа! На силе воли! Это по нашему!

Егор Холмогоров

В этом матче мы увидели наглядное доказательство того, какое преимущество нация крепкая и опирающаяся на традиции имеет над нацией слабой и распадающейся. Испанцы играют в футбол несопоставимо лучше нас. Но они в раздрае - раздрай между Каталонией и Кастилией, левое правительство, которое решило расшевелить старые раны и выбросить из могилы кости генерала Франко, некогда выбившего коммунистов (и их советских советников) из Мадрида.

Напротив, Россия после 2014 года, после возвращения Крыма, поверила в себя. Не быть патриотом стало неприлично, унижать русское стало постыдно. Мы не пытаемся быть общечеловеками и играть в общечеловеческий футбол - не стесняемся играть используя сильные стороны национального характера и компенсируя слабые, не стесняемся болеть по своему, молиться по своему. И Бог помогает.

Михаил Шнейдер

Ну что, вернется сегодня рейтинг Путина к 72%?

Борис Цейтлин

Футбол - это ритуал, в котором боление за сборную, в случае ее победы, обеспечивает чувство сопричастности к чуду. Что самое смешное, в национальных государствах это чудо действительно иногда работает. Выиграли чемпионат - поднимем и экономику, победим бедность и т.д. Иначе говоря, речь идёт о солидарности, которую необходимо подкреплять хоть какими-то победами. Но в чем тогда это чудо применительно к России, кто-нибудь может мне объяснить?

Возобновился поток шуток на тему того, какие новшества можно ввести в России на волне всеобщего упоения победой.​

​Карина Орлова

Все, можно еще чего-нибудь аннексировать. Путинский жмых в экстазе. Пора заново замерять рейтинги Путина после рекордного падения.

«Играем за вас», это же верховному скрепоносцу было, правильно?

Остап Кармоди

Ну, что там следующее в очереди на аннексию? Аляска? Можно в принципе уже начинать.

Илья Вайцман

Интересно, что завтра будет? Вернут смертную казнь за "экстремизм" или вообще отменят пенсии, включая уже назначенные?

Наталья Маршалкович

Ну все, ребза, теперь НДС в России можно процентов на 10 поднять спокойно. А если в финал выйдут, так на все 20

Валаар Моргулис

Такая эпичная победа, что страшно просыпаться завтра: вдруг там под шумок утвердят запрет на выезд из страны или введут налог на свежий воздух или онанизм.

Другим комментаторам кажется, что достаточно и того, что уже есть.

Юрий Альберт

Повышение пенсионного возраста, война в Украине и Сирии и скорая смерть голодающих украинских пленных конечно стоят четвертьфинала в дурацкой игре.

Продолжаются и споры по поводу того, прилично ли радоваться футбольным победам России.

​Аркадий Бабченко

Не. Вообще, зря я гнал на чемпионат. Отличный маркер оказался. Вряд ли можно придумать что-то лучше для окончательного ПХД в плане гигиены ленты. Сижу, и отфрендживаю всех, у кого встречаю слово "наши".

Мои "наши" у ваших в тюрьмах сидят, <гады>.

И если вы сами индентифицируете себя с этой кодлой, которая на пятом году войны для вас по-прежнему "наши" - то...

Ну, в принципе, не надо уже ничего объяснять.

Анна Наринская

Завтра 50й день голодовки Сенцова. И никакие - даже самые крутые - футбольные победы этого не отменяют

Николай Клименюк

Поражает эластичность российского "мы". Футбольная сборная - "мы". В войне победили - "мы". В космос полетели - "мы". А в Украине воюют, Сирию бомбят, Крым захватили, Сенцова в тюрьме держат, ГУЛАГ построили - "не мы"

Сергей Медведев

Если кто-то думает, что сейчас на Манежной, Никольской и Красной площади рождается политическая нация, то все ровно наоборот. Это Крым-2, "на Берлин", "можем повторить" и прочие формы вставания с колен и изживания посттравматического ресентимента -- акты деполитизации и демобилизации, истерическая накачка, которая работает только до тех пор, пока в этот кричащий рот бросаются все новые и новые победы. А все эти победы, от Крыма до Трампа, от Саудовской Аравии до Испании -- берутся в кредит.

Илья Файбисович

Я это воодушевление от футбольных побед помню с 2008-го, вегетарианские времена, бешенство на Манежной площади. Невозможно считать, что спортивные победы построят политическую нацию, которой не наблюдалось. Можно, то есть, но по-моему это невероятное прекраснодушие. А на фоне Сочи и прямо связанного с той великой победой Крыма - прекраснодушие очень рискованное. Да, каминг-аут, я тоже в целом желаю какой-то сферической в вакууме России нормальной жизни в среднесрочной перспективе (хотя не очень верю, а с точки зрения теории вероятности и истории аргументы типа «никогда такого не было, значит обязательно при нашей жизни будет» кажутся мне слабыми). Но поутру они проснулись и выяснили, что Сенцов голодает икс плюс первый день. Это не значит, что мы должны голодать с ним. Что хочется быть частью чего-то, пусть теоретического, даже лучшим из нас, я понимаю. И сочувствую. Но спортивных соревнований как катализаторов чувства национального единства, по-моему, следует остерегаться в любой стране, а в России-2018 тем более. Как бы я, грешный, в принципе ни любил футбол.

Константин Калачев

Когда оппозиция начнет отделять власть хотя бы от футбольной сборной, вот тогда жизнь и начнется. Желать России поражения везде и всегда, во всем видеть выгоду и происки власти - это ненормально. Путины приходят и уходят, страна остается. За чемпионат Путину спасибо! Остальное - отдельная тема.

Варвара Горностаева

Мне кажется, и я даже уверена внутри себя, что если мы включены в мировой контекст, и если в этом контексте мы выходим в 1/4 финал, то это очень хорошо для нашего общего национального здоровья. Это гораздо здоровее для нас, чем исключение из него.

Это я к чему - радуйтесь, прекратите бубнить и ворчать.

Павел Пряников

Вижу уже в соцсетях доводы противоположного фланга: "Вата празднует", "гайки закрутят" и т.п. Да, закрутят, конечно. Но их и без этой победы закрутили бы. Сегодня мы видим обычную человеческую реакцию общности, которая последние 30 лет всё проигрывает - и во внешней политике, и во внутренней. Общность, находящуюся в длительной фрустрации.

И ещё один важный момент. Сборная по футболу состоит из низов, максимум середняков общества. И очень многие подсознательно рады за низы, что сами выбились в долларовые миллионеры. Не за яхты же Абрамовича и бизнес-джеты Шувалова им радоваться. Праздник нищей, низовой России. Искренний.

Есть и те, кто недоволен не столько политической ситуацией, сколько собственно игрой.

​Илья Соколовский

никто меня не убедит, что это был футбол.

Юрий Богомолов

После Франция -- Аргентина матч Испания -- РФ это посрамление футбола как игры.

Тем же, кто к футболу безразличен, еще никогда не было настолько скучно в соцсетях.

Борис Акунин

ТАНКА ОДИНОЧЕСТВА

Пали даже лучшие,

Не с кем поговорить самураю.

Мир опустел.

Перекусала всю френдленту

Футбольная муха.