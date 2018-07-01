В Саратове акция против пенсионной реформы закончилась задержаниями

В Саратове 1 июля состоялся согласованный митинг сторонников Алексея Навального, протестующих против повышения пенсионного возраста. По различным оценкам, в начале митинга собралось от пятисот до тысячи горожан, но уже на второй час мероприятия существенно уменьшилась, люди старались укрыться в тени, температура воздуха доходила до 35 градусов.

Основной темой выступлений стало несогласие собравшихся с повышением пенсионного возраста. Участники пришли с отпечатанными и самодельными плакатами с антиправительственными лозунгами.

Модератором митинга был координатор регионального отделения партии «Россия будущего» Михаил Мурыгин. С его подачи участники скандировали лозунги «Мы здесь власть», «Путина в отставку» и «Путина в тюрьму». Еще один лозунг предложил другой выступающий, Михаил Федоров. Молодой сторонник Навального сообщил со сцены о своем деде, машинисте поезда, который за годы жизни перечислил в пенсионный фонд около 2,5 миллиона рублей, но до пенсии не дожил. Федоров предположил, что глава государства просто присвоил накопленные пенсионные средства, и предложил слушателям вместе с ним прокричать «Путин вор», что и было сделано.

На митинге не обошлось без провокаций: в толпе были замечены молодые люди, которые раздавали листовки с текстами, якобы принадлежащими Алексею Навальному, в пользу проводимой пенсионной реформы. Организаторы старались вывести раздатчиков листовок с площадки митинга, но полиция им в этом не помогла.

Несколько участников митинга было задержано, полиция проверяла их документы, утверждая, что они похожи по ориентировкам на подозреваемых в грабеже. Большинство задержанных были отпущены.